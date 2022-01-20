"Интер" в феерическом матче пробился в четвертьфинал Кубка Италии
Фото: инстаграм "Интера"/Автор неизвестен
В матче 1/8 финала Кубка Италии "Интер" на своем поле победил "Эмполи" со счетом 3:2 и завоевал путевку в четвертьфинал.
На 13-й минуте счет открыл Алексис Санчес, но в середине второго тайма равновесие восстановил Недим Байрами. Вскоре гости вышли вперед благодаря автоголу Ионуца Раду, но в компенсированное время счет сравнял Андреа Раноккия. Победу "Интеру" в дополнительное время принес Стефано Сенси.
"Интер" – "Эмполи" - 3:2 (1:0)
Голы: Санчес, 13 - 1:0, Байрами, 61 - 1:1, Раду, 76 (автогол) - 1:2, Раноккия, 90+1 - 2:2, Сенси, 104 - 3:2
"Интер": Раду, Думфрис, Раноккия, Д`Амброзио, Димарко, Дармиан (Перишич, 65), Видаль (Барелла, 65), Весино (Чалханоглу, 65), Гальярдини (Джеко, 77), Корреа (Санчес, 5), Мартинес (Сенси, 94).
"Эмполи": Фурлан, Фьямоцци (Стоянович, 71), Романьоли, Вити, Маркицца (Исмайли, 85), Штулац, Бандинелли (Хендерсон, 46), Журковски (Байрами, 46), Аслани (Фаццини, 97), Кутроне, Пинамонти (Риччи, 46).
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|Команда
|М
|О
|1
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|26
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|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
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|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
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|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17