"Интер" в гостях разгромил "Милан"

В рамках 23 тура Серии А состоялось "миланское дерби". В этот раз кроме извечного противостояния, добавилась еще и борьба за первую строчку таблицы. Однако, борьбы практически не получилось. "Милан" разгромно проиграл "Интеру" со счетом 0:3. Гости смогли укрепить свои позиции в чемпионате. Теперь у подопечных Конте 53 очка. "Милан" занимает вторую строчку, отставая от соперника на 4 балла.

"Милан" - "Интер" 0:3 (0:1)

Голы: Мартинес, 5 - 0:1, Мартинес, 57 - 0:2, Лукаку, 66 - 0:3

"Милан": Доннарумма, Калабрия, Кьер, Романьоли, Тео, Салемакерс (Рафаэл Леау, 67), Тонали (Мейте, 67), Чалханоглу, Кессиэ, Ребич, Ибрагимович (Кастильехо, 75).