"Интер" в гостях разгромил "Милан"
В рамках 23 тура Серии А состоялось "миланское дерби". В этот раз кроме извечного противостояния, добавилась еще и борьба за первую строчку таблицы. Однако, борьбы практически не получилось. "Милан" разгромно проиграл "Интеру" со счетом 0:3. Гости смогли укрепить свои позиции в чемпионате. Теперь у подопечных Конте 53 очка. "Милан" занимает вторую строчку, отставая от соперника на 4 балла.
"Милан" - "Интер" 0:3 (0:1)
Голы: Мартинес, 5 - 0:1, Мартинес, 57 - 0:2, Лукаку, 66 - 0:3
"Милан": Доннарумма, Калабрия, Кьер, Романьоли, Тео, Салемакерс (Рафаэл Леау, 67), Тонали (Мейте, 67), Чалханоглу, Кессиэ, Ребич, Ибрагимович (Кастильехо, 75).
"Интер": Ханданович, Шкриньяр, Бастони, де Врей, Хакими (Янг, 83), Эриксен (Гальярдини, 78), Барелла (Видаль, 86), Брозович, Перишич (Дармиан, 78), Мартинес (Санчес, 79), Лукаку.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17