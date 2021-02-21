"Интер" в гостях разгромил "Милан"

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"Интер" в гостях разгромил "Милан"В рамках 23 тура Серии А состоялось "миланское дерби". В этот раз кроме извечного противостояния, добавилась еще и борьба за первую строчку таблицы. Однако, борьбы практически не получилось. "Милан" разгромно проиграл "Интеру" со счетом 0:3.  Гости смогли укрепить свои позиции в чемпионате. Теперь у подопечных Конте 53 очка. "Милан" занимает вторую строчку, отставая от соперника на 4 балла.

"Милан" - "Интер" 0:3 (0:1)

Голы: Мартинес, 5 - 0:1, Мартинес, 57 - 0:2, Лукаку, 66 - 0:3

"Милан": Доннарумма, Калабрия, Кьер, Романьоли, Тео, Салемакерс (Рафаэл Леау, 67), Тонали (Мейте, 67), Чалханоглу, Кессиэ, Ребич, Ибрагимович (Кастильехо, 75).

"Интер": Ханданович, Шкриньяр, Бастони, де Врей, Хакими (Янг, 83), Эриксен (Гальярдини, 78), Барелла (Видаль, 86), Брозович, Перишич (Дармиан, 78), Мартинес (Санчес, 79), Лукаку. 

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