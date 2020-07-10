"Интер" в концовке упустил победу над "Вероной"
В 31-м туре Серии А миланский "Интер" на выезде упустил победу над "Вероной". Хозяева открыли счет усилиями Дарко Лазовича, но затем миланский клуб вышел вперед благодаря голам Антонио Кандревы и автоголу Федерико Димарко. В концовке "Верона" отыгралась с помощью гола Мигела Велозу.
В результате ничьей "Интер" остался на четвертом месте в турнирной таблице чемпионата Италии. "Верона" по-прежнему занимает девятую позицию.
"Верона" – "Интер" - 2:2 (1:0)
Голы: Лазович, 2 - 1:0, Кандрева, 49 - 1:1, Димарко, 55 (автогол) - 1:2, Велозу, 87 - 2:2
"Интер": Ханданович, де Врей, Годин, Шкриньяр, Янг, Кандрева, Брозович (Весино, 70), Валеро, Гальярдини, Санчес, Лукаку (Мартинес, 77).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17