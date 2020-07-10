"Интер" в концовке упустил победу над "Вероной"

В 31-м туре Серии А миланский "Интер" на выезде упустил победу над "Вероной". Хозяева открыли счет усилиями Дарко Лазовича, но затем миланский клуб вышел вперед благодаря голам Антонио Кандревы и автоголу Федерико Димарко. В концовке "Верона" отыгралась с помощью гола Мигела Велозу.

В результате ничьей "Интер" остался на четвертом месте в турнирной таблице чемпионата Италии. "Верона" по-прежнему занимает девятую позицию.

"Верона" – "Интер" - 2:2 (1:0)

Голы: Лазович, 2 - 1:0, Кандрева, 49 - 1:1, Димарко, 55 (автогол) - 1:2, Велозу, 87 - 2:2

"Интер": Ханданович, де Врей, Годин, Шкриньяр, Янг, Кандрева, Брозович (Весино, 70), Валеро, Гальярдини, Санчес, Лукаку (Мартинес, 77).

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