"Интер" в контрольном матче разгромил "Лугано"

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"Интер" в контрольном матче разгромил "Лугано"

Миланский "Интер" в контрольном матче обыграл "Лугано" со счетом 5:0.

В составе победителей отличились ДалбертЛаутаро Мартинес, оформивший дубль, и Ромелу Лукаку. В свои ворота забил защитник швейцарского клуба Акоч Кечкеш.

"Интер" - "Лугано" - 5:0 (4:0)

Голы: Далберт, 4 - 1:0, Кечкеш, 36 (в свои ворота) - 2:0, Мартинес, 36 3 - 0, Лукаку, 43 - 4:0, Лукаку, 47 (пенальти) - 5:0

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