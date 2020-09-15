"Интер" в контрольном матче разгромил "Лугано"
Миланский "Интер" в контрольном матче обыграл "Лугано" со счетом 5:0.
В составе победителей отличились Далберт, Лаутаро Мартинес, оформивший дубль, и Ромелу Лукаку. В свои ворота забил защитник швейцарского клуба Акоч Кечкеш.
"Интер" - "Лугано" - 5:0 (4:0)
Голы: Далберт, 4 - 1:0, Кечкеш, 36 (в свои ворота) - 2:0, Мартинес, 36 3 - 0, Лукаку, 43 - 4:0, Лукаку, 47 (пенальти) - 5:0
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17