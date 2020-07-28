"Интер" в очередной раз намекнул на переход Месси в клуб

В Италии снова намекнули на возможный переход капитана "Барселоны" Лионеля Месси в "Интер".

В анонсе матча 37-го тура Серии А "Интер" - "Наполи" появился силуэт аргентинца, спроектирован на известный миланский собор Дуомо, который является символом Милана.

По данным Corriere dello Sport, клуб просто заигрывает с болельщиками на фоне частых слухов о трансфере Месси в "Интер".

Ранее сообщалось, что футболист может перейти в миланский клуб на правах свободного агента.

В нынешнем сезоне 32-летний Месси провел за "Барселону" 42 матча во всех турнирах, забил 30 голов и отдал 26 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

Не пропустите: Месси хочет, чтобы Бьелса возглавил "Барселону". | http://soccernews.ru