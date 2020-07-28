"Интер" в очередной раз намекнул на переход Месси в клуб
В Италии снова намекнули на возможный переход капитана "Барселоны" Лионеля Месси в "Интер".
В анонсе матча 37-го тура Серии А "Интер" - "Наполи" появился силуэт аргентинца, спроектирован на известный миланский собор Дуомо, который является символом Милана.
По данным Corriere dello Sport, клуб просто заигрывает с болельщиками на фоне частых слухов о трансфере Месси в "Интер".
Ранее сообщалось, что футболист может перейти в миланский клуб на правах свободного агента.
В нынешнем сезоне 32-летний Месси провел за "Барселону" 42 матча во всех турнирах, забил 30 голов и отдал 26 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17