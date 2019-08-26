"Интер" в первом матче Конте разгромил "Лечче" в Серии А

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"Интер" в первом матче Конте разгромил "Лечче" в Серии А

"Интер" в матче 1-го тура чемпионата Италии разгромил "Лечче".

Этот матч стал первой официальной встречей для главного тренера Антонио Конте и новичка Ромелу Лукаку.

В составе победителей голы забили Марсело Брозович, Стефано Сенси, Ромелу Лукаку и Антонио Кандрева.

"Интер" - "Лечче" - 4:0 (2:0)

Голы: Брозович, 21 - 1:0. Сенси, 2 - 2:0, Лукаку, 60 - 3:0, Кандрева, 84 - 4:0.

"Интер": Ханданович, Асамоа, Раноккиа, Д`Амброзио, Шкриньяр, Брозович, Весино (Барелла, 66), Сенси (Гальярдини, 73), Кандрева, Лукаку, Мартинес (Политано, 78).

"Лечче": Габриэл, Россеттини, Кальдерони, Рисполи (Бензар, 72), Лучони, Тахцидис, Маер, Петриччоне (Манкосу, 61), Фалько, Лападула, Ла Мантия (Фариас, 62).

Таким образом, "Интер" возглавил турнирную таблице Серии А. У "Лечче" - 20 позиция.

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