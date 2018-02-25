"Интер" в родных стенах обыграл "Беневенто"

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"Интер" в родных стенах обыграл "Беневенто"

В рамках 26-го тура итальянской Серии А миланский "Интер" на своём поле одержал победу над "Беневенто" со счётом 2:0.

"Интер" – "Беневенто" - 2:0

Голы: Шкриньяр, 66 - 1:0, Раноккия, 69 - 2:0.

"Интер": Ханданович, Раноккия, Д`Амброзио, Жоау Канселу, Шкриньяр, Весино, Гальярдини, Рафинья (Карамо, 65), Кандрева, Перишич (Брозович, 81), Эдер.

"Беневенто": Пуджони, Гимсити, Летициа, Санья, Тошка, Сандро (Дель Пинто, 66), Виола, Джуричич (Катальди, 46), Гильерме, Кода (Диабате, 85), Бриньола.

Удаление: Виола (81).

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