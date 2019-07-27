"Интер" в товарищеском матче одолел ПСЖ
В Китае состоялся товарищеский матч между ПСЖ и миланским "Интером".
В конце первого тайма парижане открыли счёт усилиями Тило Керера, однако "нерадзурри" на последних секундах встречи ушли от поражения благодаря голу Самуэле Лонго.
В итоге командам пришлось выявлять победителя в серии пенальти, где точнее оказались итальянцы.
ПСЖ - "Интер" - 1:1, по пенальти - 5:6
Голы: Керер, 41 - 1:0, Лонго, 90+4 - 1:1.
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