"Интер" в товарищеском матче одолел ПСЖ

В Китае состоялся товарищеский матч между ПСЖ и миланским "Интером".

В конце первого тайма парижане открыли счёт усилиями Тило Керера, однако "нерадзурри" на последних секундах встречи ушли от поражения благодаря голу Самуэле Лонго.

В итоге командам пришлось выявлять победителя в серии пенальти, где точнее оказались итальянцы.

ПСЖ - "Интер" - 1:1, по пенальти - 5:6

Голы: Керер, 41 - 1:0, Лонго, 90+4 - 1:1.

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