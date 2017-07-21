"Интер" в товарищеском матче сыграл вничью с "Шальке"

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"Интер" в товарищеском матче сыграл вничью с "Шальке"Сегодня в товарищеском матче миланский "Интер" сыграл вничью с гельзенкирхенским "Шальке".

"Интер" - "Шальке" - 1:1

Голы: Калиджури, 59 - 0:1, Мурильо, 73 - 1:1

"Интер" (стартовый состав): Ханданович, Брозович, Гальярдини, Д'Амброзио, Кандрева, Кондогбиа, Миранда, Нагатомо, Перишич, Шкриниар, Эдер.

"Шальке" (стартовый состав): Нубель, Бенталеб, Бургшталлер, Калиджури, Коноплянка, Маккенни, Налдо, Настасич, Очипка, Стамбули, Харит.

Напомним, "Барселона" заинтересовалась хавбеком "Интера". | soccernews.ru

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