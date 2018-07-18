"Интер" в товарищеском матче уступил швейцарскому "Сьону"

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"Интер" в товарищеском матче уступил швейцарскому "Сьону"Миланский "Интер" в товарищеском матче уступил швейцарскому "Сьону".

"Сьон" - "Интер" - 2:0

Голы: Нейтцке, 27 - 1:0, Балтазар, 70 - 2:0.

"Интер" (стартовый состав): Паделли, Асамоа, Шкриньяр, Де Врей, Дальберт, Гальярдини, Иглесиас, Политано, Наингголан, Карамо, Мартинес.

Напомним, "Интер" принял важное решение по Икарди. | soccernews.ru

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