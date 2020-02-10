"Интер" в третий раз в истории победил "Милан" четырежды подряд
"Интер" в четвёртый раз подряд вышел победителем из дерби с "Миланом", обыграв соперника накануне со счётом 4:2.
Как сообщает Gracenote Live, такая серия у "нерадзурри" получается в третий раз в истории. Ранее подобное удавалось им в периоды с 1932 по 1934 и с 1973 по 1974 год.
Кроме того, "Интеру" только во второй раз удалось выиграть у "Милана" в Серии А, уступая по ходу встречи в два гола.
Впервые аналогичный камбэк "чёрно-синие" совершили в далёком 1949 году.
Не пропустите: Ибрагимович стал рекордсменом миланского дерби. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
"Барселона" отказалась от покупки Морона
-
Спортивный директор ПСЖ встал на защиту Мбаппе
-
Дзюба заявил об амбициях выиграть требл с "Зенитом"
-
Джикия высказался о возможности возвращения Кокорина и Мамаева в сборную России
-
"Реал" установил клубный рекорд в Примере
-
"Интер" в третий раз в истории победил "Милан" четырежды подряд
-
Газинский назвал позитивные аспекты расширения РПЛ
-
Тренер "Бетиса" недоволен судейством в матче с "Барселоной"
-
Мостовой поделился мнением о дебюте Смолова в стартовом составе "Сельты"
-
Месси в четвёртый раз в карьере оформил хет-трик из голевых пасов
-
"Уфа" купила игрока сборной Узбекистана
-
Дзюба высказался о своих отношениях со Слуцким
-
Ибрагимович стал рекордсменом миланского дерби
-
Сетьен прокомментировал волевую победу "Барселоны" над "Бетисом"
-
Тренер "Сельты" оценил игру Смолова в матче с "Севильей"
-
"Милан" потерпел первое поражение после возвращения Ибрагимовича
-
Фанаты "Осасуны" во время матча с "Реалом" желали смерти Рамосу
-
Ригони рассказал, почему в России жить лучше, чем в Италии
-
Линекер восхитился результативностью Роналду
-
Главные новости дня: 9 февраля
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Интер Милан
|23
|54
|2
|Ювентус
|23
|54
|3
|Лацио
|23
|53
|4
|Аталанта
|23
|42
|5
|Рома
|23
|39
|6
|Хеллас Верона
|23
|34
|7
|Болонья
|23
|33
|8
|Кальяри
|23
|32
|9
|Парма
|23
|32
|10
|Милан
|23
|32
|11
|Наполи
|23
|30
|12
|Сассуоло
|23
|29
|13
|Торино
|23
|27
|14
|Фиорентина
|23
|25
|15
|Удинезе
|23
|25
|16
|Сампдория
|23
|23
|17
|Лечче
|23
|22
|18
|Дженоа
|23
|19
|19
|Брешия
|23
|16
|20
|СПАЛ
|23
|15