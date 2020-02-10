"Интер" в третий раз в истории победил "Милан" четырежды подряд

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"Интер" в третий раз в истории победил "Милан" четырежды подряд

"Интер" в четвёртый раз подряд вышел победителем из дерби с "Миланом", обыграв соперника накануне со счётом 4:2.

Как сообщает Gracenote Live, такая серия у "нерадзурри" получается в третий раз в истории. Ранее подобное удавалось им в периоды с 1932 по 1934 и с 1973 по 1974 год.

Кроме того, "Интеру" только во второй раз удалось выиграть у "Милана" в Серии А, уступая по ходу встречи в два гола.

Впервые аналогичный камбэк "чёрно-синие" совершили в далёком 1949 году.

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