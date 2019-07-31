"Интер" ведёт переговоры о трансфере вице-чемпиона мира 2018 года

Миланский "Интер" хочет усилиться нападающим "Айнтрахта" Анте Ребичем, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По информации ресурса, клубы уже ведут переговоры о трансфере 25-летнего футболиста. Сумма возможной сделки оценивается в 40 миллионов евро.

Конкуренцию "нерадзурри" может составить мадридский "Атлетико", который всё ещё ищет усиление атакующей линии.

В прошлом сезоне Ребич сыграл за "Айнтрахт" 38 матчей, забил 10 голов и сделал 6 ассистов. На ЧМ-2018 форвард в составе сборной Хорватии дошёл до финала турнира, где проиграл Франции.

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