"Интер" ведет переговоры по хавбеку ПСВ

"Интер" нацелился на хавбека ПСВ Стивена Бергвейна.

Как сообщает Calciomercato, конкуренцию "нерадзурри" в борьбе за игрока составят "Ливерпуль", "Манчестер Юнайтед" и "Милан".

Соглашение 21-летнего голландца с клубом рассчитано до 2022 года. Трансферная стоимость игрока оценивается в 30 миллионов евро.

В этом сезоне Бергвейн провел 36 игр, в которых отметился 13 голами и 13 ассистами.

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