"Интер" ведет переговоры с Бареллой о новом контракте

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"Интер" ведет переговоры с Бареллой о новом контрактеФото: инстаграм Бареллы/Автор неизвестен

Миланский "Интер" начал переговорный процесс о продлении соглашения с хавбеком Николо Бареллой, сообщает журналист-инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, чемпионы Италии хотят подписать новый долгосрочный контракт с полузащитником.

Напомним, что Барелла играет в составе "Интера" с лета 2019 года. В нынешнем сезоне Николо сыграл 9 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 5 голевых передач.

Текущее соглашение итальянца рассчитано до конца июня 2024 года.

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