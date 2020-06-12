"Интер" ведёт переговоры с "новым Пирло" об условиях личного контракта

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"Интер" ведёт переговоры с "новым Пирло" об условиях личного контракта

Миланский "Интер" продолжает работать над подписанием полузащитника "Брешии" Сандро Тонали, которого называют "новым Пирло".

По информации журналиста Николо Скиры, сейчас "нерадзурри" активно ведут переговоры с футболистом о деталях личного соглашения.

Стороны обсуждают условия пятилетнего контракта с зарплатой 2,5 миллиона евро в год плюс бонусы.

Ожидается, что "Интер" заплатит за трансфер перспективного итальянца 50-60 миллионов.

В текущем сезоне Тонали сыграл за "Брешию" 24 матча, забил 1 гол и сделал 5 ассистов.

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