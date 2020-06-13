"Интер" ведёт переговоры с защитником "Ниццы"

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"Интер" ведёт переговоры с защитником "Ниццы"

Центральный защитник "Ниццы" Маланг Сарр стал трансферной целью миланского "Интера", сообщает Tuttosport.

По сведениям издания, "нерадзурри" уже ведут переговоры о летнем переходе 21-летнего француза.

Перспективный футболист в конце месяца станет свободным агентом, поэтому итальянский клуб может заполучить его бесплатно.

Конкуренцию "Интеру" намерены составить "РБ Лейпциг" и "Айнтрахт".

В текущем сезоне Сарр сыграл за "Ниццу" 20 матчей и забил 1 гол. Его рыночная стоимость - 16 миллионов евро.

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