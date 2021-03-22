"Интер" вернулся к тренировкам после карантина

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Пресс-служба "Интера" сообщила о том, что команда вернулась к тренировкам после того как были получены результаты тестов на коронавирус. Все они оказались отрицательными.

Напомним, 18 марта стало известно, что заболели Стефан Де Врей и Матиас Весино. Кроме них COVID-19 выявили у защитника Данило Д′Амброзио и основного вратаря Самира Хандановича. Из-за этого команде запретили тренироваться, а футболистам ехать в расположение своих сборных.

Теперь все игроки, которые получили вызовы в национальные команды могут вылететь на сборы на частных самолетах. Бельгиец Ромелу Лукаку уже отправился в расположение сборной, а футболисты сборной Италии пока ждут разрешение.