"Интер" вернулся к тренировкам после карантина
Фото: Твиттер @Inter
Пресс-служба "Интера" сообщила о том, что команда вернулась к тренировкам после того как были получены результаты тестов на коронавирус. Все они оказались отрицательными.
Напомним, 18 марта стало известно, что заболели Стефан Де Врей и Матиас Весино. Кроме них COVID-19 выявили у защитника Данило Д′Амброзио и основного вратаря Самира Хандановича. Из-за этого команде запретили тренироваться, а футболистам ехать в расположение своих сборных.
Теперь все игроки, которые получили вызовы в национальные команды могут вылететь на сборы на частных самолетах. Бельгиец Ромелу Лукаку уже отправился в расположение сборной, а футболисты сборной Италии пока ждут разрешение.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17