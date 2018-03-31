"Интер" – "Верона" - 3:0, "Фиорентина" – "Кротоне" - 2:0 (обзоры)

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"Интер" – "Верона" - 3:0, "Фиорентина" – "Кротоне" - 2:0 (обзоры)

Вашему вниманию представляются обзоры двух матчей 30-го тура итальянской Серии А.

"Интер" – "Верона" - 3:0 

"Фиорентина" – "Кротоне" - 2:0

Не пропустите: "Интер", "Лацио", "Фиорентина", "Аталанта" и "Торино" побеждают в 30-м туре Серии А. | http://soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус 30 78
2 Наполи 30 74
3 Рома 30 60
4 Интер Милан 29 58
5 Лацио 30 57
6 Милан 29 50
7 Аталанта 29 47
8 Фиорентина 29 44
9 Сампдория 29 44
10 Торино 29 39
11 Болонья 30 35
12 Удинезе 29 33
13 Дженоа 29 31
14 Кальяри 29 29
15 Кьево 29 28
16 Сассуоло 29 28
17 СПАЛ 30 26
18 Кротоне 29 24
19 Хеллас Верона 29 22
20 Беневенто 29 10
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