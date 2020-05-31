"Интер" включил в сделку с ПСЖ по выкупу Икарди особый пункт

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"Интер" включил в сделку с ПСЖ по выкупу Икарди особый пункт

"Интер" включил в сделку ПСЖ по трансферу нападающего Мауро Икарди необычный пункт. Об этом сообщает сайт журналиста  Джанлуки Ди Марцио.

По данным источника, "Интер" добавил условие в соглашение, согласно которому парижане не смогут продать игрока в дальнейшем "Ювентусу". Если это случится в течении года, клуб должен будет заплатить "нерадзурри" 15 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что трансфер Икарди обойдется ПСЖ в 50 миллионов евро плюс 7 миллионов бонусами.

Икарди провел за ПСЖ 31 игру, забил 20 голов и отдал 4 ассиста.

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