"Интер" включился в борьбу с "Реалом" и "Барселоной" за Обамеянга

Теги арсенал лондонинтер миланпьер-эмерик обамеянгреал мадрид

"Интер" включился в борьбу с "Реалом" и "Барселоной" за Обамеянга

Форвард "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг может продолжить карьеру в Италии. Об этом сообщает Tuttomercatoweb.

По данным источника, в футболисте заинтересован миланский "Интер". Клуб ищет игрока на замену Лаутаро Мартинеса, на которого претендуют несколько команд.

В Обамеянге также заинтересован "Реал" и "Барселона". В "Интере" форварда хочет видеть главный тренер Антонио Конте.

Обамеянг в этом сезоне участвовал в 14 матчах АПЛ, забив 10 голов. "Арсенал" занимает 8 место в чемпионате Англии.

А еще: "Реал" предложит "Арсеналу" крупную сумму и одного игрока за Обамеянга| http://soccernews.ru
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