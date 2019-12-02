"Интер" включился в борьбу с "Реалом" и "Барселоной" за Обамеянга

Форвард "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг может продолжить карьеру в Италии. Об этом сообщает Tuttomercatoweb.

По данным источника, в футболисте заинтересован миланский "Интер". Клуб ищет игрока на замену Лаутаро Мартинеса, на которого претендуют несколько команд.



В Обамеянге также заинтересован "Реал" и "Барселона". В "Интере" форварда хочет видеть главный тренер Антонио Конте.



Обамеянг в этом сезоне участвовал в 14 матчах АПЛ, забив 10 голов. "Арсенал" занимает 8 место в чемпионате Англии.

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