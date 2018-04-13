"Интер" включился в борьбу за Бэйла
Миланский "Интер" включился в борьбу за вингера мадридского "Реала" Гарета Бэйла, сообщает The Independent.
По сведениям издания, "нерадзурри" готовы заплатить за 28-летнего валлийца, потерявшего место в стартовом составе "сливочных", солидную компенсацию.
Также утверждается, что "Манчестер Юнайтед" утратил интерес к Бэйлу в связи с покупкой Алексиса Санчеса.
Не пропустите: Бэйл испытывает сомнения по поводу своего будущего. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Московское дерби: "Локомотив" ожидает тяжелый поединок с "Динамо"
-
Официально: Нико Ковач возглавит "Баварию"
-
В полуфиналах Лиги Чемпионов "Бавария" сыграет с "Реалом", "Ливерпуль" встретится с "Ромой"
-
В полуфиналах Лиги Европы "Арсенал" сыграет с "Атлетико", "Марсель" встретится с "Зальцбургом"
-
Два камбэка из четырех, достойный вылет ЦСКА и другие итоги 1/4 финала Лиги Европы
Лента новостей
-
Бескомпромиссная битва на "Уэмбли": "Тоттенхэм" принимает "Манчестер Сити"
-
Салихамиджич прокомментировал ситуацию с продлением контрактов с Роббеном и Рибери
-
Хайнкес: "Надеюсь, в матчах с "Баварией" у Роналду будет не лучший день"
-
Салах: " Я люблю болельщиков "Ромы", а они любят меня"
-
Неймар рассказал, когда вернётся в строй
-
Гвардиола считает, что чемпионская гонка в АПЛ ещё не закончена
-
Мутко прокомментировал возможное продление контракта с Черчесовым
-
"Пасуш де Феррейра" – "Брага" - 1:5 (обзор)
-
"Хераклес" – "АЗ Алкмар" - 0:3 (обзор)
-
Клубы АПЛ отказались от использования системы видеоповторов в следующем сезоне
-
Арустамян рассказал, что помешало переходу Маноласа в "Зенит"
-
СМИ узнали, сколько "Манчестер Юнайтед" платит Фергюсону
-
Экс-защитник "Ливерпуля" Уорнок анонсировал завершение карьеры
-
"Брага" уничтожила "Пасуш де Феррейру"
-
Московское дерби: "Локомотив" ожидает тяжелый поединок с "Динамо"
-
"Жирона" – "Бетис" - 0:1 (обзор)
-
"Анжер" - "Ницца" - 1:1 (обзор)
-
"Вольфсбург" – "Аугсбург" - 0:0 (обзор)
-
Эль-Ненни признан лучшим игроком недели в Лиге Европы
-
"Бетис" в гостях одолел "Жирону"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|32
|84
|2
|Манчестер Юнайтед
|32
|71
|3
|Ливерпуль
|33
|67
|4
|Тоттенхэм
|32
|67
|5
|Челси
|31
|56
|6
|Арсенал Лондон
|32
|54
|7
|Бернли
|32
|49
|8
|Лестер Сити
|32
|43
|9
|Эвертон
|33
|41
|10
|Ньюкасл Юнайтед
|32
|38
|11
|Борнмут
|33
|38
|12
|Уотфорд
|33
|37
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|32
|35
|14
|Вест Хэм Юнайтед
|31
|33
|15
|Суонси Сити
|32
|32
|16
|Хаддерсфилд Таун
|33
|32
|17
|Кристал Пэлас
|33
|31
|18
|Саутгемптон
|32
|28
|19
|Сток Сити
|33
|27
|20
|Вест Бромвич Альбион
|33
|21