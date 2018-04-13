"Интер" включился в борьбу за Бэйла

Миланский "Интер" включился в борьбу за вингера мадридского "Реала" Гарета Бэйла, сообщает The Independent.

По сведениям издания, "нерадзурри" готовы заплатить за 28-летнего валлийца, потерявшего место в стартовом составе "сливочных", солидную компенсацию.

Также утверждается, что "Манчестер Юнайтед" утратил интерес к Бэйлу в связи с покупкой Алексиса Санчеса.

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