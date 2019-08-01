"Интер" включился в борьбу за Дибалу

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"Интер" включился в борьбу за Дибалу

У нападающего "Ювентуса" Пауло Дибалы появился ещё один вариант продолжения карьеры, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, за звёздного аргентинца намерен побороться миланский "Интер".

"Нерадзурри" хотят воспользоваться сомнениями футболиста касательно перехода в "Манчестер Юнайтед" и предложить ему контракт.

Не исключено, что "Интер" попытается обменять Дибалу на своего форварда Мауро Икарди.

Не пропустите: Икарди определился со своим будущим. | http://soccernews.ru
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