"Интер" включился в борьбу за Дибалу
У нападающего "Ювентуса" Пауло Дибалы появился ещё один вариант продолжения карьеры, сообщает Football Italia.
По сведениям издания, за звёздного аргентинца намерен побороться миланский "Интер".
"Нерадзурри" хотят воспользоваться сомнениями футболиста касательно перехода в "Манчестер Юнайтед" и предложить ему контракт.
Не исключено, что "Интер" попытается обменять Дибалу на своего форварда Мауро Икарди.
Не пропустите: Икарди определился со своим будущим. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Игроки "Спартака" трогательно встретили Шюррле
-
Лодыгин определился с новым клубом
-
Малком отправился в Россию, чтобы подписать контракт с "Зенитом"
-
Эразмо Муле - игрок "Ювентуса"
-
Стало известно, почему "Спартак" опередил "Локомотив" в гонке за Шюррле
-
"Интер" включился в борьбу за Дибалу
-
"Динамо" объявило о переходе Соу в "Ноттингем Форест"
-
"Барселона" освободила Малкома от тренировок, чтобы он решил вопрос со своим уходом в "Зенит"
-
Натхо близок к возвращению в "Рубин"
-
Новый сезон АПЛ уже близко! Вспоминаем самые громкие приобретения английских клубов
-
Мэрия Москвы выступила с заявлением по поводу переноса матча "Динамо" - "Спартак"
-
"Манчестер Юнайтед" определился с размером предложения по Магуайру
-
"Локомотив" нацелился на форварда "Зенита"
-
Семак отказался комментировать возможный приход Малкома в "Зенит"
-
Дибала может сорвать сделку между "Ювентусом" и "Манчестер Юнайтед"
-
"Тоттенхэм" планирует приобрести ещё двух игроков
-
СМИ сообщили о возможном конфликте между Суаресом и Гризманном
-
Гильерме: "Моя мечта - завершить карьеру в "Локомотиве"
-
"Зенит" опередил ПСЖ и "Манчестер Юнайтед" в гонке за Малкомом
-
Икарди определился со своим будущим
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|38
|90
|2
|Наполи
|38
|79
|3
|Аталанта
|38
|69
|4
|Интер Милан
|38
|69
|5
|Милан
|38
|68
|6
|Рома
|38
|66
|7
|Торино
|38
|63
|8
|Лацио
|38
|59
|9
|Сампдория
|38
|53
|10
|Болонья
|38
|44
|11
|Сассуоло
|38
|43
|12
|Удинезе
|38
|43
|13
|СПАЛ
|38
|42
|14
|Парма
|38
|41
|15
|Кальяри
|38
|41
|16
|Фиорентина
|38
|41
|17
|Дженоа
|38
|38
|18
|Эмполи
|38
|38
|19
|Фрозиноне
|38
|25
|20
|Кьево
|38
|17