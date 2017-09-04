"Интер" включился в борьбу за Горетцку

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"Интер" включился в борьбу за Горетцку

Миланский "Интер" стал очередным претендентом на хавбека "Шальке" Леона Горетцку, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, "нерадзурри" уже пытались купить 22-летнего немца прошлым летом, но им это не удалось. Теперь "Интер" намерен предпринять попытки подписать хавбека в течение следующего трансферного окна.

Ранее сообщалось, что заполучить Горетцку хочет туринский "Ювентус". | http://soccernews.ru

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