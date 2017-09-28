"Интер" включился в борьбу за Горетцку

Полузащитник "Шальке" Леон Горетцка может перейти в "Интер", сообщает Football Italia.

По сведениям издания, миланский клуб готов побороться за 22-летнего немца с другими именитыми европейскими клубами, в том числе "Баварией" и "Барселоной".

Напомним, что контракт Горетцки с "Шальке" истекает летом 2018 года и футболист пока не собирается его продлевать.

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