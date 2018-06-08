"Интер" включился в борьбу за хавбека сборной Бельгии

Миланский "Интер" включился в борьбу за полузащитника "Тоттенхэма" Мусу Дембеле, сообщает Corriere dello Sport.

По сведениям издания, "нерадзурри" уже провели переговоры с агентами 30-летнего бельгийца, которого "шпоры" оценивают в 30 миллионов евро.

Стоит отметить, что на Дембеле, который через год может стать свободным агентом, также претендуют "Наполи" и китайские клубы.

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