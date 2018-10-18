"Интер" включился в борьбу за "нового Пирло"

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"Интер" включился в борьбу за "нового Пирло"

Миланский "Интер" включился в борьбу за полузащитника "Брешии" Сандро Тонали, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, "нерадзурри" готовы заплатить за хавбека, которого уже называют "новым Пирло", 25 миллионов евро.

"Интер" стал уже четвёртым претендентом на перспективного игрока. Ранее свой интерес к нему обозначили "Челси", "Милан" и "Рома".

Тонали в этом сезоне сыграл за "Брешию" 7 матчей и сделал 2 результативных передачи.

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