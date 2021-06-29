"Интер" включился в борьбу за Онану

Фото инстаграм Андре Онаны

Миланский "Интер" хочет купить вратаря "Аякса" Андре Онану, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По информации источника, "нерадзурри" намерены заполучить камерунца следующим летом, когда он станет свободным агентом.

Однако перехватить 25-летнего стража ворот может лондонский "Арсенал".

Напомним, что с февраля Онана отбывает дисквалификацию за употребление допинга, которая завершится в ноябре.

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