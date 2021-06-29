"Интер" включился в борьбу за Онану
Миланский "Интер" хочет купить вратаря "Аякса" Андре Онану, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.
По информации источника, "нерадзурри" намерены заполучить камерунца следующим летом, когда он станет свободным агентом.
Однако перехватить 25-летнего стража ворот может лондонский "Арсенал".
Напомним, что с февраля Онана отбывает дисквалификацию за употребление допинга, которая завершится в ноябре.
Не пропустите: "Интер" продлил контракты с двумя футболистами. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
"Сочи" продлил контракты с шестью игроками
-
Виейра в ближайшее время возглавит клуб АПЛ
-
Франк де Бур ушел из сборной Нидерландов после провала на Евро-2020
-
Моуринью отреагировал на вылет сборной Франции с Евро-2020
-
"Крылья Советов" продлили контракт с лучшим бомбардиром ФНЛ. Им интересовались "Локомотив" и ЦСКА
-
1
"Барселона" избавилась от бразильского хавбека
-
Капитан сборной Украины получил красивый подарок перед матчем со Швецией на Евро-2020 (фото)
-
Яя Туре назвал причину, почему он решил работать в "Ахмате"
-
Бензема ярко высказался о вылете Франции с Евро-2020
-
Форвард ЦСКА Шкурин может перейти в клуб из Израиля
-
1
Фернандиньо рассказал, почему он решил остаться в "Манчестер Сити"
-
Агент Дриусси отреагировал на возможный переход переход Дриусси в "Кальяри"
-
1
Федун объяснил в суде, почему подписал документ о доплатах Газизову
-
"Сочи" потерял пятого футболиста за лето
-
Без Рамоса: Испания объявила заявку на Олимпиаду
-
Дортмундская "Боруссия" осталась без главного тренера
-
"Ювентус" потребовал от Роналду определиться со своим будущим
-
4
Месси вошел в топ-10 лучших бомбардиров национальных сборных
-
Сёмин поддержал идею провести матч между сборными России и Украины
-
"Зенит" сделал предложение тренеру сборной Швейцарии
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17