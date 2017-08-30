"Интер" включился в борьбу за Ориги

"Интер" проявляет интерес к бельгийскому нападающему "Ливерпуля" Дивоку Ориги, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, миланский клуб решил побороться за футболиста после того, как сорвался переход форварда "Лацио" Бальде Кейта, который перешел в "Монако".

Стоит отметить, что бельгийцем также интересуются "Ньюкасл", "Тоттенхэм", "Байер", "Вольфсбург", "Кристал Пэлас", "Вердер" и "Сампдория".

22-летний Ориги выступает за "Ливерпуль" с 2014 года, провел за клуб 86 матчей и забил 23 гола.

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