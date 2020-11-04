"Интер" вновь нацелился на Месси

Миланский "Интер" проявляет интерес к аргентинскому нападающему "Барселоны" Лионелю Месси, сообщает OK Diario.

По сведениям издания, руководство итальянского клуба наблюдает за ситуацией с аргентинцем, который отказался продлевать контракт, истекающий летом 2021 года. Таким образом, в следующем году форварда можно будет подписать бесплатно. Впрочем, Месси может изменить свое решение, так как Жозеп Бартомеу ушел в отставку с поста президента "Барселоны". Игроком также интересуются "Манчестер Сити" и ПСЖ.

В нынешнем сезоне 33-летний Месси провел за "Барселону" восемь матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал четыре результативные передачи.

Не пропустите: "Манчестер Сити" в январе сделает предложение Месси. | http://soccernews.ru