"Интер" вновь отклонил предложение "Манчестер Юнайтед" о продаже Перишича

Теги манчестер юнайтединтер миланиван перишич

"Интер" вновь отклонил предложение "Манчестер Юнайтед" о продаже Перишича

"Манчестер Юнайтед" не оставляет попыток приобрести хорватского полузащитника "Интера" Ивана Перишича, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, английский клуб предлагал за футболиста 45 миллионов евро, но получил отказ, так как "нерадзурри" не намерены расставаться с игроком меньше, чем за 55 миллионов.

Стоит отметить, что на покупке 28-летнего хавбека настаивает главный тренер манкунианцев Жозе Моуринью.

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