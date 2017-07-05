"Интер" вновь отклонил предложение "Манчестер Юнайтед" о продаже Перишича
"Манчестер Юнайтед" не оставляет попыток приобрести хорватского полузащитника "Интера" Ивана Перишича, сообщает Football Italia.
По сведениям издания, английский клуб предлагал за футболиста 45 миллионов евро, но получил отказ, так как "нерадзурри" не намерены расставаться с игроком меньше, чем за 55 миллионов.
Стоит отметить, что на покупке 28-летнего хавбека настаивает главный тренер манкунианцев Жозе Моуринью.
Не пропустите: Мората хочет подписать контракт с "Манчестер Юнайтед" уже на этой неделе, чтобы не возвращаться в "Реал". | http://soccernews.ru
комментарии
опрос
Кто выиграет Кубок Конфедераций?
Лента новостей
-
"Кристал Пэлас" будет использовать чеснок, чтобы бороться с паразитами на стадионе
-
Марадона: "Надеюсь, что "Наполи" станет чемпионом Италии, а Хамшик побьет мой рекорд"
-
"Милан" отказался продавать Бакку в "Марсель" за 20 миллионов евро
-
Агент: "Цаллагов не собирается уходить из "Зенита"
-
"Ахмат" подписал Жабу
-
"Интер" вновь отклонил предложение "Манчестер Юнайтед" о продаже Перишича
-
"Хаддерсфилд" купил Инса за девять миллионов евро
-
Себальос: "Мое будущее прояснится через две недели"
-
Борха Бастон перешел в "Малагу"
-
"Бешикташ" объявил о переходе Пепе
-
Агент пытается помешать продлению контракта Доннаруммы с "Миланом"
-
"Рома" хочет купить Ярмоленко
-
"Уфа" может подписать израильского бека
-
Де Гузман перейдет в "Айнтрахт"
-
"Алашкерт", "Линфилд" и ТНС вышли во второй раунд квалификации Лиги чемпионов
-
"Интер" заинтересовался аргентинским хавбеком Чеккини
-
Санчес решил остаться в "Арсенале"
-
Марадона выпил водки с локтя
-
Франческоли: "Ривер Плейт" пока не получил от "Зенита" оплату за Дриусси"
-
Сусо: "Я остаюсь в "Милане"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Челси
|38
|93
|2
|Тоттенхэм
|38
|86
|3
|Манчестер Сити
|38
|78
|4
|Ливерпуль
|38
|76
|5
|Арсенал Лондон
|38
|75
|6
|Манчестер Юнайтед
|38
|69
|7
|Эвертон
|38
|61
|8
|Саутгемптон
|38
|46
|9
|Борнмут
|38
|46
|10
|Вест Бромвич Альбион
|38
|45
|11
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|45
|12
|Лестер Сити
|38
|44
|13
|Сток Сити
|38
|44
|14
|Кристал Пэлас
|38
|41
|15
|Суонси Сити
|38
|41
|16
|Бернли
|38
|40
|17
|Уотфорд
|38
|40
|18
|Халл Сити
|38
|34
|19
|Мидлсбро
|38
|28
|20
|Сандерленд
|38
|24