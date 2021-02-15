"Интер" воспользовался осечкой "Милана" и вырвался в лидеры Серии "А": тактика Конте дает результат, но гарантий Скудетто еще нет

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"Интер" воспользовался осечкой "Милана" и вырвался в лидеры Серии "А": тактика Конте дает результат, но гарантий Скудетто еще нет

Вчера на стадионе "Джузеппе Меацца" "Интер" наконец-то вышел на первое место в Серии "А". Это должно было случится раньше, но "сине-черные" никак не могли воспользоваться ошибками своих принципиальных соседей и опередить их в таблице. Но на этих выходных звезды сошлись – "Милан" неожиданно уступил "Специи", а "Интер" победил "Лацио", у которого до этого матча была лучшая форма среди всех команд Серии "А". На дубль Лукаку и гол Лаутаро "Лацио" смог ответить лишь точным ударом Эскаланте. После матча многие решили, что "Интер" уже точно станет чемпионом. Мы решили проанализировать, есть ли для этого весомые предпосылки уже сейчас – а результаты в нашем традиционном аналитическом отчете!

План Антонио Конте на игру сработал – "Интер" в лидерах!

Тактически Антонио Конте не придумал на встречу против "Лацио" ничего особенного, снова сыграв в любимые 3-5-2 в закрытом стиле, отдав контроль над мячом, но оставив "орлов" без территории. Команда старалась держать компактность и лишний раз не обнажала зоны в центральной части поля, даже если возможность возникала. Это провоцировало римлян на ошибки, за которые "Интер" наказывал разительными контратаками. В позиционном же наступлении все сводилось к способности Эриксена, Лаутаро и Лукаку работать между линиями. К примеру, перед первым голом Кристиан под давлением трех исполнителей вырезал передачу на Ромелу, а Лаутаро открылся за спину Худту – все расположились идеально для выполнения стеночки с передачей на ход.

Закрытость Интера болезненно ударила по атаке "Лацио", но нельзя сказать, что "нерадзурри" поставили оборону Индзаги в тупик. В первом тайме "сине-черные" имели только удары из-за пределов штрафной и одно врывание Лаутаро, в котором больше половины гола сделала ошибка Худта – он ушел в слишком рискованный подкат, да еще и выполнил его не той ногой, срезав Мартинеса. Третий же гол хоть и следовал по стратегии "Интера", но явно был случайным. После перерыва подопечные Конте врывались в штрафную чаще, но в основном – вследствие контрвыпадов. При этом "Лацио" в ответ ничего интересного не создал. Римлянам даже не удалось заставить Антонио Конте прибегнуть к перестановкам в первый час игры. Честно говоря, "Лацио" разочаровал своей безыдейностью – "Милан", "Аталанта" и другие сильные соперники "Интера" в следующих турах не должны быть столь же беззубыми.

Существует большой соблазн сказать, что это скорее "Лацио" проиграл, чем "Интер" победил. Слишком мало сделали гости при контроле мяча и слишком рано они поплыли – с 1:3 на 61-й минуте вполне реально спастись. Это не очень похоже на топ-матч, в котором миланцам необходимо было держать концентрацию, делать тактические перестановки каждые 15-30 минут и работать в максимальном темпе. "Нерадзурри" не испытывали такого же высокого психологического и игрового давления, как с "Миланом", "Юве", "Реалом", или гладбахской "Боруссией". Впрочем, не стоит недооценивать Антонио Конте. Его план сработал: пожертвовав агрессией в позиционных атаках ради компактности, миланцы спровоцировали римлян на ошибки и использовали их по-чемпионски – такой подход был простым, но попал в яблочко. Возможно, именно этой простоты "Интеру" и не хватало в топ-матчах.

 

О Скудетто "Интера" говорить рано!

В последнее время Антонио Конте сильно критиковали. Он проиграл большинство ключевых матчей в сезоне и вылетел из ЛЧ и Кубка, имея наиболее организованную и сыгранную команду в Италии – и даже на первое место чемпионата "Интеру" выйти не удавалось, хотя "Милан" давал шансы. И вот, в 22-м туре, расклады изменились: "Юве" и "Милан" синхронно проиграли, а "Интер" победил мощный "Лацио", оторвавшись от туринцев на восемь очков. Правда, у "бьянконери" есть матч в запасе, а "россонери" всего на один зачетный балл позади.

Среди болельщиков и экспертов сразу пошли разговоры о Скудетто. Мало кто верит в победу Милана в дерби через неделю, ведь в Кубке "нерадзурри" уверенно вынесли принципиального соперника – ну а команда Андреа Пирло кажется слишком нестабильной, чтобы отыграть такой большой разрыв. Портал FiveThirtyEight прямо сейчас дает 57% вероятности чемпионства "Интера". Впрочем, пока выводы делать рано. Во-первых, "Лацио" таки не поставил серьезных задач для "нерадзурри", а осечки конкурентов давали "Интеру" право на ошибку. То есть, сейчас еще рано говорить о преодолении психологического барьера в топ-матчах. Показательными в этом плане станут поединки с "Миланом" и "Аталантой" в ближайшие три недели – если "Интер" победит и там, то это уже можно будет назвать заявкой на Скудетто.

Во-вторых, статистические показатели у "Милан", "Интера" и "Ювентуса" очень близки. К примеру:

– По ожидаемым голам у "Интера" 43,5 xG, у "Милана" – 44,5 xG, у "Юве" – 40,3 xG при матче в запасе.

– По ожидаемым пропущенным голам – 28,2 xAG / 23,3 xAG / 20,1 xAG.

– По ожидаемым ассистам – 1,19 хА / 1,61 хА / 1,43 хА.

– Удары на 90 минут (в среднем) – 14,45 / 14,95 / 15,19.

– По проценту попадания в створ – 33,3 / 37,7 / 36,1

И так дальше. Повсюду "Милан" немного отстает, а "Ювентус" и "Интер" опережают друг друга на йоту. При этом у каждого из трех претендентов свои слабости: "россонери" банальнее конкурентов в позиционном наступлении, "бьянконери" неидеальные под прессингом и в позиционной работе, а "нерадзурри" в основном невыразительные в ключевых матчах – и все три очень зависимы от нескольких своих лидеров. Именно поэтому говорить о Скудетто рано. Даже в личных встречах не все еще будет решено. Все идет к тому, что интрига в Серии "А" будет жить до последних недель.

*При подготовке публикации были использованы материалы из иностранных источников

Игорь Малиенко soccernews.ru
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2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
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