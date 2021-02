"Интер" воспользовался осечкой "Милана" и вырвался в лидеры Серии "А": тактика Конте дает результат, но гарантий Скудетто еще нет

Вчера на стадионе "Джузеппе Меацца" "Интер" наконец-то вышел на первое место в Серии "А". Это должно было случится раньше, но "сине-черные" никак не могли воспользоваться ошибками своих принципиальных соседей и опередить их в таблице. Но на этих выходных звезды сошлись – "Милан" неожиданно уступил "Специи", а "Интер" победил "Лацио", у которого до этого матча была лучшая форма среди всех команд Серии "А". На дубль Лукаку и гол Лаутаро "Лацио" смог ответить лишь точным ударом Эскаланте. После матча многие решили, что "Интер" уже точно станет чемпионом. Мы решили проанализировать, есть ли для этого весомые предпосылки уже сейчас – а результаты в нашем традиционном аналитическом отчете!

План Антонио Конте на игру сработал – "Интер" в лидерах!

Тактически Антонио Конте не придумал на встречу против "Лацио" ничего особенного, снова сыграв в любимые 3-5-2 в закрытом стиле, отдав контроль над мячом, но оставив "орлов" без территории. Команда старалась держать компактность и лишний раз не обнажала зоны в центральной части поля, даже если возможность возникала. Это провоцировало римлян на ошибки, за которые "Интер" наказывал разительными контратаками. В позиционном же наступлении все сводилось к способности Эриксена, Лаутаро и Лукаку работать между линиями. К примеру, перед первым голом Кристиан под давлением трех исполнителей вырезал передачу на Ромелу, а Лаутаро открылся за спину Худту – все расположились идеально для выполнения стеночки с передачей на ход.

Закрытость Интера болезненно ударила по атаке "Лацио", но нельзя сказать, что "нерадзурри" поставили оборону Индзаги в тупик. В первом тайме "сине-черные" имели только удары из-за пределов штрафной и одно врывание Лаутаро, в котором больше половины гола сделала ошибка Худта – он ушел в слишком рискованный подкат, да еще и выполнил его не той ногой, срезав Мартинеса. Третий же гол хоть и следовал по стратегии "Интера", но явно был случайным. После перерыва подопечные Конте врывались в штрафную чаще, но в основном – вследствие контрвыпадов. При этом "Лацио" в ответ ничего интересного не создал. Римлянам даже не удалось заставить Антонио Конте прибегнуть к перестановкам в первый час игры. Честно говоря, "Лацио" разочаровал своей безыдейностью – "Милан", "Аталанта" и другие сильные соперники "Интера" в следующих турах не должны быть столь же беззубыми.

Существует большой соблазн сказать, что это скорее "Лацио" проиграл, чем "Интер" победил. Слишком мало сделали гости при контроле мяча и слишком рано они поплыли – с 1:3 на 61-й минуте вполне реально спастись. Это не очень похоже на топ-матч, в котором миланцам необходимо было держать концентрацию, делать тактические перестановки каждые 15-30 минут и работать в максимальном темпе. "Нерадзурри" не испытывали такого же высокого психологического и игрового давления, как с "Миланом", "Юве", "Реалом", или гладбахской "Боруссией". Впрочем, не стоит недооценивать Антонио Конте. Его план сработал: пожертвовав агрессией в позиционных атаках ради компактности, миланцы спровоцировали римлян на ошибки и использовали их по-чемпионски – такой подход был простым, но попал в яблочко. Возможно, именно этой простоты "Интеру" и не хватало в топ-матчах.

9 - #Inter have won 9+ of their first 11 home seasonal games in a single top-flight campaign for the first time since 2009/10, when they lifted the Scudetto for the last time. Shape.#InterLazio pic.twitter.com/iGNK6mUJIv