"Интер" возглавил таблицу Серии А

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"Интер" возглавил таблицу Серии АЗавершился матч 14 тура итальянской Серии А между "Вероной" и миланским "Интером". Хозяева уступили со счетом 1:2.

Добытые 3 очка позволили гостям временно возглавить турнирную таблицу. В их активе 33 очка. "Милан" отстает на 2 пункта, но имеет игру в запасе. "Верона" с 20 очками занимает 9 место.

"Верона" - "Интер" 1:2 (0:0)

Голы: Мартинес, 52 - 0:1, Илич, 63 - 1:1, Брозович, 69 - 1:2

"Верона": Сильвестри, Димарко, Чеккерини, Давидович (Ловато, 31; Гюнтер, 59), Фараони, Дзакканьи (Лазович, 53), Тамез, Колли (Рюэгг, 53), Велозу, Маньяни, Сальседо (Илич, 46).

"Интер": Ханданович, Янг, де Врей, Шкриньяр, Хакими, Брозович, Барелла, Перишич (Видаль, 70), Бастони, Лукаку, Мартинес (Гальярдини, 87).

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