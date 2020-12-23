"Интер" возглавил таблицу Серии А
Завершился матч 14 тура итальянской Серии А между "Вероной" и миланским "Интером". Хозяева уступили со счетом 1:2.
Добытые 3 очка позволили гостям временно возглавить турнирную таблицу. В их активе 33 очка. "Милан" отстает на 2 пункта, но имеет игру в запасе. "Верона" с 20 очками занимает 9 место.
"Верона" - "Интер" 1:2 (0:0)
Голы: Мартинес, 52 - 0:1, Илич, 63 - 1:1, Брозович, 69 - 1:2
"Верона": Сильвестри, Димарко, Чеккерини, Давидович (Ловато, 31; Гюнтер, 59), Фараони, Дзакканьи (Лазович, 53), Тамез, Колли (Рюэгг, 53), Велозу, Маньяни, Сальседо (Илич, 46).
"Интер": Ханданович, Янг, де Врей, Шкриньяр, Хакими, Брозович, Барелла, Перишич (Видаль, 70), Бастони, Лукаку, Мартинес (Гальярдини, 87).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17