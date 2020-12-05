"Интер" возобновил интерес к Алонсо

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"Интер" возобновил интерес к Алонсо

Миланский "Интер" вернулся к варианту с подписанием левого защитника "Челси" Маркоса Алонсо.

По информации La Gazzetta dello Sport, в услугах 29-летнего испанца по-прежнему заинтересован главный тренер "нерадзурри" Антонио Конте.

"Синие" готовы отпустить своего игрока, но не дешевле, чем за 20 миллионов евро.

В текущем сезоне Алонсо сыграл за "Челси" всего 3 матча. Его контракт с лондонским клубом рассчитан до 2023 года.

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