"Интер" возобновил интерес к Лукаку

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"Интер" возобновил интерес к Лукаку

Миланский "Интер" не теряет надежд купить форварда "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку, сообщает итальянская пресса.

"Нерадзурри" возобновили интерес к бельгийцу на фоне сорвавшегося трансфера игрока в "Ювентус".

Итальянский клуб подготовил новое предложение по 26-летнему футболисту - 75 миллионов евро плюс бонусы в размере 5 миллионов.

"МЮ" не стал сразу отказывать "Интеру", как это было ранее, а взял паузу на размышления.

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