"Интер" возобновил интерес к Милинковичу-Савичу
Миланский "Интер" рассматривает вариант с летним приобретением полузащитника "Лацио" Сергея Милинковича-Савича.
По информации Calciomercato, "нерадзурри" уже вступили в переговоры с "орлами" о возможном трансфере звёздного серба.
Рыночная стоимость 25-летнего хавбека - 80 миллионов евро. Не исключено, что миланцы включат в сделку кого-то из своих игроков, чтобы снизить её стоимость.
"Интер" уже не первый год интересуется Милинковичем-Савичем, но ранее договориться о его переходе клубу не удавалось.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Лацио
|26
|62
|2
|Ювентус
|25
|60
|3
|Интер Милан
|24
|54
|4
|Аталанта
|25
|48
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|25
|36
|8
|Хеллас Верона
|24
|35
|9
|Парма
|24
|35
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|25
|32
|12
|Сассуоло
|24
|29
|13
|Фиорентина
|25
|29
|14
|Удинезе
|25
|27
|15
|Торино
|25
|27
|16
|Лечче
|26
|25
|17
|Сампдория
|24
|23
|18
|Дженоа
|25
|22
|19
|Брешия
|25
|16
|20
|СПАЛ
|25
|15