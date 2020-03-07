"Интер" возобновил интерес к Милинковичу-Савичу

Миланский "Интер" рассматривает вариант с летним приобретением полузащитника "Лацио" Сергея Милинковича-Савича.

По информации Calciomercato, "нерадзурри" уже вступили в переговоры с "орлами" о возможном трансфере звёздного серба.

Рыночная стоимость 25-летнего хавбека - 80 миллионов евро. Не исключено, что миланцы включат в сделку кого-то из своих игроков, чтобы снизить её стоимость.

"Интер" уже не первый год интересуется Милинковичем-Савичем, но ранее договориться о его переходе клубу не удавалось.

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