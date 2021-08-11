"Интер" возобновил интерес к Онане
Миланский "Интер" снова изучает вариант с подписанием вратаря "Аякса" Андре Онаны, сообщает журналист Николо Скира.
По его информации, итальянский клуб хочет заполучить футболиста следующим летом, когда он станет свободным агентом.
Если камерунец согласится на переход, то "нерадзурри" готовы с ним заключить контракт до 2025 года.
На голкипера "Аякса" также претендует французский "Лион".
Напомним, что с февраля Онана отбывает дисквалификацию за употребление допинга, которая завершится в ноябре.
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|26
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|6
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|26
|39
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|Милан
|27
|39
|8
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|26
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|Парма
|26
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|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
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|Удинезе
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|15
|Торино
|26
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|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
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|26
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