"Интер" возобновил интерес к основному хавбеку "Атлетико"

Миланский "Интер" возобновил свой интерес к основному полузащитнику мадридского "Атлетико" Томасу Партею.

Так, по сведениям TransferMarketWeb, "нерадзурри" рассматривают вопрос о приобретении 24-летнего хавбека "матрасников" в летнее трансферное окно.

В нынешнем сезоне Партей забил 5 мячей в 49 матчах за "Атлетико".

Напомним, появилось фото домашней игровой формы "Интера" на сезон 2018/2019. | soccernews.ru