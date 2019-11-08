"Интер" возобновил интерес к Жиру
Миланский "Интер" снова хочет подписать форварда "Челси" Оливье Жиру, сообщает La Gazzetta Dello Sport.
Наставник "нерадзурри" Антонио Конте считает француза идеальным кандидатом для усиления атакующей линии своей команды.
Итальянский клуб имеет хорошие шансы заполучить 33-летнего футболиста, поскольку тот крайне недоволен количеством игровой практики в составе "синих".
В текущем сезоне Жиру сыграл за "Челси" всего 6 матчей, в которых забил 1 гол. Его рыночная стоимость - 12 миллионов евро.
Не пропустите: "Интер" проявляет интерес к защитнику "Пармы" Дармиану. | http://soccernews.ru
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