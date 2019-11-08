"Интер" возобновил интерес к Жиру

Теги интер миланчелсиоливье жируантонио контетрансферы

"Интер" возобновил интерес к Жиру

Миланский "Интер" снова хочет подписать форварда "Челси" Оливье Жиру, сообщает La Gazzetta Dello Sport.

Наставник "нерадзурри" Антонио Конте считает француза идеальным кандидатом для усиления атакующей линии своей команды.

Итальянский клуб имеет хорошие шансы заполучить 33-летнего футболиста, поскольку тот крайне недоволен количеством игровой практики в составе "синих".

В текущем сезоне Жиру сыграл за "Челси" всего 6 матчей, в которых забил 1 гол. Его рыночная стоимость - 12 миллионов евро.

Не пропустите: "Интер" проявляет интерес к защитнику "Пармы" Дармиану. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

"Манчестер Юнайтед" намерен зимой провернуть два топ-трансфера

"Манчестер Юнайтед" намерен зимой провернуть два топ-трансфера

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 11 31
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 11 25
3 Лестер Сити Лестер Сити 11 23
4 Челси Челси 11 23
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 11 17
6 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 11 16
7 Борнмут Борнмут 11 16
8 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 11 15
9 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 11 15
10 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 11 13
11 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 11 13
12 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 11 13
13 Тоттенхэм Тоттенхэм 10 12
14 Бернли Бернли 11 12
15 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 11 12
16 Астон Вилла Астон Вилла 11 11
17 Эвертон Эвертон 10 10
18 Саутгемптон Саутгемптон 11 8
19 Норвич Сити Норвич Сити 11 7
20 Уотфорд Уотфорд 11 5
Полная таблица

топ-5 тегов