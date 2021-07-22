"Интер" впервые с 1995 года поменял титульного спонсора
Фото твиттер "Интера"
Миланский "Интер" подтвердил, что новым титульным спонсором клуба стало блокчейн-приложение Socios.com.
Согласно условиям сотрудничества, "нерадзурри" будут зарабатывать 20 миллионов евро в год, пишет Football Italia.
Socios.com сменил производителя автомобильных шин Pirelli, который был титульным спонсором "Интера" с 1995 года.
Напомним, что в прошлом сезоне команда под руководством Антонио Конте стала победителем Серии А.
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|Команда
|М
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|26
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|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17