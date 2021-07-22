"Интер" впервые с 1995 года поменял титульного спонсора

Фото твиттер "Интера"

Миланский "Интер" подтвердил, что новым титульным спонсором клуба стало блокчейн-приложение Socios.com.

Согласно условиям сотрудничества, "нерадзурри" будут зарабатывать 20 миллионов евро в год, пишет Football Italia.

Socios.com сменил производителя автомобильных шин Pirelli, который был титульным спонсором "Интера" с 1995 года.

Напомним, что в прошлом сезоне команда под руководством Антонио Конте стала победителем Серии А.

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