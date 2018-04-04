"Интер" впервые за последние 13 лет не пропустил ни одного мяча в пяти матчах Серии А

Теги интер милан

"Интер" впервые за последние 13 лет не пропустил ни одного мяча в пяти матчах Серии А

В матче 27-го тура чемпионата Италии "Интер" сыграл вничью с "Миланом" (0:0).

Стоит отметить, что "нерадзурри" не пропустили гол в пятом матче подряд. В последний раз подобное удавалось клубу в 2005 году.

Миланцы не пропускают голов с 17 февраля, с матча против "Дженоа" (0:2).

Не пропустите: "Милан" и "Интер" победителя не выявили. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Король Роналду, быстрая расправа "Ливерпуля" и другие итоги первых матчей 1/4 финала Лиги Чемпионов

Король Роналду, быстрая расправа "Ливерпуля" и другие итоги первых матчей 1/4 финала Лиги Чемпионов

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус 30 78
2 Наполи 30 74
3 Рома 30 60
4 Интер Милан 30 59
5 Лацио 30 57
6 Милан 30 51
7 Сампдория 30 47
8 Аталанта 30 47
9 Фиорентина 30 47
10 Торино 30 42
11 Болонья 30 35
12 Дженоа 30 34
13 Удинезе 30 33
14 Кьево 30 29
15 Кальяри 30 29
16 Сассуоло 30 29
17 СПАЛ 30 26
18 Кротоне 30 24
19 Хеллас Верона 30 22
20 Беневенто 30 13
Полная таблица

топ-5 тегов