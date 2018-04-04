"Интер" впервые за последние 13 лет не пропустил ни одного мяча в пяти матчах Серии А

В матче 27-го тура чемпионата Италии "Интер" сыграл вничью с "Миланом" (0:0).

Стоит отметить, что "нерадзурри" не пропустили гол в пятом матче подряд. В последний раз подобное удавалось клубу в 2005 году.

Миланцы не пропускают голов с 17 февраля, с матча против "Дженоа" (0:2).

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