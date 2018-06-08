"Интер" все еще может подписать игрока "Барселоны"

Отец и агент полузащитника "Барселоны" Рафиньи Алькантары Мазиньо заявил, что его сын может перейти в "Интер".

"Мы все еще ждем. На следующей неделе "Барселона" и "Интер" проведут еще один раунд переговоров. Пока мы не знаем, что произойдет", - приводит слова Мазиньо Football Italia.

Напомним, что "Барселона" оценивает 25-летнего Рафинью в 35 миллионов евро, но "Интер" не готов платить такую сумму. Также хавбеком интересуются "Арсенал" и "Ливерпуль".

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