"Интер" вступает в борьбу за лидера "Лилля"
"Интер" решил побороться за форварда "Лилля" Николя Пепе.
По сведениям Football Italia, "нерадзурри" определили игрока, как одну из главных трансферных целей на лето и оценили его трансфер в 70 миллионов евро.
Контракт 23-летнего игрока с клубом рассчитан до лета 2022 года. Ранее сообщалось, что в услугах Пепе также заинтересованы "Бавария", "Барселона" и ПСЖ.
В этом сезоне Пепе провел 35 матчей, в которых отметился 20 голами и 14 ассистами.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|32
|84
|2
|Наполи
|32
|67
|3
|Интер Милан
|32
|60
|4
|Милан
|32
|55
|5
|Рома
|32
|54
|6
|Аталанта
|32
|53
|7
|Торино
|32
|50
|8
|Лацио
|31
|49
|9
|Сампдория
|32
|48
|10
|Фиорентина
|32
|40
|11
|Сассуоло
|32
|37
|12
|Кальяри
|32
|37
|13
|Парма
|32
|35
|14
|СПАЛ
|32
|35
|15
|Дженоа
|32
|34
|16
|Удинезе
|31
|32
|17
|Болонья
|32
|31
|18
|Эмполи
|32
|29
|19
|Фрозиноне
|32
|23
|20
|Кьево
|32
|11