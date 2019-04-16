"Интер" вступает в борьбу за лидера "Лилля"

Теги интер миланниколя пепелилльтрансферы

"Интер" вступает в борьбу за лидера "Лилля"

"Интер" решил побороться за форварда "Лилля" Николя Пепе.

По сведениям Football Italia, "нерадзурри" определили игрока, как одну из главных трансферных целей на лето и оценили его трансфер в 70 миллионов евро.

Контракт 23-летнего игрока с клубом рассчитан до лета 2022 года. Ранее сообщалось, что в услугах Пепе также заинтересованы "Бавария", "Барселона" и ПСЖ.

В этом сезоне Пепе провел 35 матчей, в которых отметился 20 голами и 14 ассистами.

Читайте также: Президент "Лилля": "Летом, скорее всего, команду покинут 4-5 футболиста". | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Главные новости дня: 15 апреля

Главные новости дня: 15 апреля

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 32 84
2 Наполи Наполи 32 67
3 Интер Милан Интер Милан 32 60
4 Милан Милан 32 55
5 Рома Рома 32 54
6 Аталанта Аталанта 32 53
7 Торино Торино 32 50
8 Лацио Лацио 31 49
9 Сампдория Сампдория 32 48
10 Фиорентина Фиорентина 32 40
11 Сассуоло Сассуоло 32 37
12 Кальяри Кальяри 32 37
13 Парма Парма 32 35
14 СПАЛ СПАЛ 32 35
15 Дженоа Дженоа 32 34
16 Удинезе Удинезе 31 32
17 Болонья Болонья 32 31
18 Эмполи Эмполи 32 29
19 Фрозиноне Фрозиноне 32 23
20 Кьево Кьево 32 11
Полная таблица

топ-5 тегов