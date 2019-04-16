"Интер" вступает в борьбу за лидера "Лилля"

"Интер" решил побороться за форварда "Лилля" Николя Пепе.

По сведениям Football Italia, "нерадзурри" определили игрока, как одну из главных трансферных целей на лето и оценили его трансфер в 70 миллионов евро.

Контракт 23-летнего игрока с клубом рассчитан до лета 2022 года. Ранее сообщалось, что в услугах Пепе также заинтересованы "Бавария", "Барселона" и ПСЖ.

В этом сезоне Пепе провел 35 матчей, в которых отметился 20 голами и 14 ассистами.

Читайте также: Президент "Лилля": "Летом, скорее всего, команду покинут 4-5 футболиста". | http://soccernews.ru