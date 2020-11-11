"Интер" вступил в борьбу за одного из лидеров "Милана"

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"Интер" вступил в борьбу за одного из лидеров "Милана"

"Интер" проявляет интерес к турецкому полузащитнику "Милана" Хакану Чалханоглу, сообщает AS.

По сведениям издания, миланский клуб намерен воспользоваться тем, что контракт игрока с "Миланом" истекает летом 2021 года. Таким образом, в следующем году хавбек сможет перейти в другой клуб бесплатно. Турком также интересуются "Манчестер Юнайтед" и "Атлетико".

В нынешнем сезоне 26-летний Чалханоглу провел за "Милан" 11 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи.

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