"Интер" вступил в борьбу за трансферную цель "Барселоны"

Фото: инстаграм Дениса Закарии/Автор неизвестен

Миланский "Интер" проявляет интерес к полузащитник менхенгладбахской "Боруссии" и сборной Швейцарии Денису Закарии, сообщает Calciomercato.

По сведениям источика, итальянский клуб намерен приобрести футболиста в зимнее трансферное окно. "Боруссия" может согласиться продать игрока в январе, так как его контракт истекает следующим летом.

Ранее сообщалось, что хавбек входит в сферу интересов "Барселоны", "Баварии", "Ромы" и "Ювентуса".

В нынешнем сезоне 24-летний Закария провел за "Боруссию" 10 поединков, забил два мяча и отдал одну голевую передачу.

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