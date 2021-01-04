"Интер" вступит в борьбу с "Ювентусом" за Грациано Пелле

"Интер" планирует перехватить у "Ювентуса" бывшего форварда сборной Италии Грациано Пелле, сообщает Football Italia.

Как сообщает источник, 35-летний игрок на данный момент является свободным агентом. Однако, после завершения договора с китайским "Шаньдун Лунэн", интерес к игроку возрос. В его услугах заинтересованы ряд клубов из Англии и ОАЭ. В Италии на нападающего положил глаз "Ювентус".