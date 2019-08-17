"Интер" выбирает между четырьмя нападающими

Миланский "Интер" продолжает искать нового форварда, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По информации ресурса, после срыва перехода Эдина Джеко из "Ромы" клуб составил новый шорт-лист из четырёх игроков.

Так, в сферу интересов "нерадзурри" входят Алексис Санчес ("Манчестер Юнайтед"), Фернандо Льоренте (свободный агент), Анте Ребич ("Айнтрахт") и Аркадиуш Милик ("Наполи").

Напомним, что ранее "Интер" купил бельгийца Ромелу Лукаку за 65 миллионов евро, однако наставник команды Антонио Конте требует ещё одного нападающего.

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