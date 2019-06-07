"Интер" выбирает между двумя игроками сборной Испании

Миланский "Интер" решил укрепить оборону во время летнего трансферного окна, сообщает Marca.

По сведениям издания, сейчас итальянский клуб выбирает между двумя защитниками сборной Испании - Сесаром Аспиликуэтой из "Челси" и Начо Фернандесом из "Реала".

При этом новый главный тренер "нерадзурри" Антонио Конте отдаёт предпочтение первому, поскольку знаком с ним по совместной работе на "Стемфорд Бридж".

29-летний Аспиликуэта в минувшем сезоне сыграл за "Челси" 57 матчей, забил 1 гол и сделал 9 ассистов. В активе 29-летнего Начо 30 игр в составе "Реала" и 1 результативная передача.

Трансферная стоимость игрока "синих" оценивается в 40 миллионов евро, футболиста "сливочных" - в 30 миллионов.

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