"Интер" выбирает между шестью форвардами на замену Мартинесу
"Интер" приступил к поискам замены аргентинскому нападающему Лаутаро Мартинесу, которым активно интересуются "Барселона" и "Реал", сообщает Tuttosport.
По сведениям издания, миланский клуб выбирает из шести вариантов. В сферу интересов "Интера" входят Оливье Жиру ("Челси"), Дрис Мертенс ("Наполи"), Пьер-Эмерик Обамеянг ("Арсенал"), Антони Марсьяль ("Манчестер Юнайтед"), Тимо Вернер ("РБ Лейпциг") и Антуан Гризманн ("Барселона").
Ранее сообщалось, что отступные в контракте Мартинеса составляют 111 миллионов евро, но каталонский клуб готов заплатить больше, чтобы получить возможность рассчитаться за трансфер форварда в рассрочку.
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|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|26
|76
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Тоттенхэм
|27
|40
|6
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|7
|Манчестер Юнайтед
|26
|38
|8
|Бернли
|27
|37
|9
|Вулверхэмптон
|26
|36
|10
|Эвертон
|26
|36
|11
|Арсенал Лондон
|26
|34
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
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|Уотфорд
|26
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|Норвич Сити
|26
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