"Интер" выбирает между шестью форвардами на замену Мартинесу

"Интер" приступил к поискам замены аргентинскому нападающему Лаутаро Мартинесу, которым активно интересуются "Барселона" и "Реал", сообщает Tuttosport.

По сведениям издания, миланский клуб выбирает из шести вариантов. В сферу интересов "Интера" входят Оливье Жиру ("Челси"), Дрис Мертенс ("Наполи"), Пьер-Эмерик Обамеянг ("Арсенал"), Антони Марсьяль ("Манчестер Юнайтед"), Тимо Вернер ("РБ Лейпциг") и Антуан Гризманн ("Барселона").

Ранее сообщалось, что отступные в контракте Мартинеса составляют 111 миллионов евро, но каталонский клуб готов заплатить больше, чтобы получить возможность рассчитаться за трансфер форварда в рассрочку.

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