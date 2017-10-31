"Интер" выдал лучший старт в Серии А в своей истории

В матче 11-го тура чемпионата Италии "Интер" в гостях переиграл "Верону" со счётом 2:1.

Таким образом, "нерадзурри" набрали в 11 играх 29 очков. Как сообщает официальный твиттер миланского клуба, это лучший старт в Серии А в истории "Интера".

Стоит отметить, что даже такие показатели не обеспечили команде Лучано Спаллетти лидерство - на 2 очка их опережает "Наполи".

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