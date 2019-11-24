"Интер" выдал свой лучший старт в Серии A за 69 лет под руководством Конте

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"Интер" выдал свой лучший старт в Серии A за 69 лет под руководством Конте

Вчера, 23 ноября, "Интер" одержал очередную победу в матче Серии А. Подопечные Антонио Конте разгромили "Торино" (3:0) в 13-м туре чемпионата.

Для "синих" это стала 11 победа в 13 встречах Серии А с начала сезона. По данным Football Italia, нерадзурри выдали свой лучший старт с сезона-1950/51.

Стоит отметить, что "Интер" впервые в своей истории победил в семи гостевых матчах.

"Интер" занимает 2 место в турнирной таблице Серии А, отставая от лидирующего "Ювентуса" на 1 балл.

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