"Интер" выдал свой лучший старт в Серии A за 69 лет под руководством Конте
Вчера, 23 ноября, "Интер" одержал очередную победу в матче Серии А. Подопечные Антонио Конте разгромили "Торино" (3:0) в 13-м туре чемпионата.
Для "синих" это стала 11 победа в 13 встречах Серии А с начала сезона. По данным Football Italia, нерадзурри выдали свой лучший старт с сезона-1950/51.
Стоит отметить, что "Интер" впервые в своей истории победил в семи гостевых матчах.
"Интер" занимает 2 место в турнирной таблице Серии А, отставая от лидирующего "Ювентуса" на 1 балл.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|13
|35
|2
|Интер Милан
|13
|34
|3
|Лацио
|12
|24
|4
|Кальяри
|12
|24
|5
|Рома
|12
|22
|6
|Аталанта
|13
|22
|7
|Наполи
|13
|20
|8
|Парма
|12
|17
|9
|Фиорентина
|12
|16
|10
|Хеллас Верона
|12
|15
|11
|Удинезе
|12
|14
|12
|Торино
|13
|14
|13
|Милан
|13
|14
|14
|Сассуоло
|11
|13
|15
|Болонья
|12
|12
|16
|Лечче
|12
|10
|17
|Дженоа
|12
|9
|18
|Сампдория
|12
|9
|19
|СПАЛ
|12
|8
|20
|Брешия
|11
|7